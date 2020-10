Pkw und Mähdrescher in NÖ kollidiert: 70-Jährige erlitt Schädelbruch

Am Montagabend kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Mähdrescher. Eine 70-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Bei der Kollision eines Autos und eines Mähdreschers in Natschbach-Loipersbach (Bezirk Neunkirchen) ist am frühen Montagabend eine 70-Jährige schwer verletzt worden. Der Wagen der Frau war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Schneidewerk der landwirtschaftlichen Maschine getroffen worden. Das Opfer wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.