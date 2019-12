Pkw und Bus in NÖ kollidiert: 36-Jähriger schwer verletzt

Am Montag ist ein Pkw Lenker mit einem Autobus kollidiert. Der 36-jährige Lenker wurde schwer verletzt.

Ein Tscheche ist am Montag in seinem Pkw bei einer Kollision mit einem Autobus in Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) schwer verletzt worden. Der Wagen des 65-Jährigen war nach dem Zusammenstoß kurz vor 8.00 Uhr in den Straßengraben geschleudert worden.