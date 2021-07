Pkw überschlug sich mehrmals auf der Südautobahn

In der Nacht auf Sonntag überschlug sich ein Pkw mehrere Male auf der Südautobahn. Der Lenker hatte großes Glück, denn er konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien.

Kurz nach 1.00 Uhr wurde die FF Wiener Neustadt am 26. Juli wegen einer eingeklemmten Person auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ein Fahrzeug hatte sich bei schwerem Regen mehrfach auf der nassen Fahrbahn überschlagen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass sich niemand mehr in dem schwer beschädigten Wagen in Gefahr befand. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und stand beim Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt am Grünstreifen.