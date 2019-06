Pkw-Überschlag in Zwettl: Vier Verletzte

Sonntagnachmittag hat sich auf der B38 in Zwettel ein Lenker mit seinem Wagen überschlagen. Zwei Frauen und zwei Kinder, die auch im Auto saßen, trugen Blessuren davon.

Auf nasser Straße hat sich ein 46-jähriger Pkw-Lenker am Sonntagnachmittag auf der B38 in Zwettl mit seinem Wagen überschlagen. Während der Fahrer unversehrt blieb, trugen die vier weiteren Insassen - zwei Frauen im Alter von 37 und 40 Jahren sowie Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren - Blessuren davon. Die Verletzen wurde in das Landesklinikum Zwettl gebracht, berichtete die Polizei am Montag.