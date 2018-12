Pkw-Überschlag in NÖ: ÖAMTC-Mitarbeiter wurde zum Lebensretter

Ein ÖAMTC-Mitarbeiter bemerkte auf der Wiener Außenringautobahn (A21) im Bezirk Baden ein Auto in einem Straßengraben und wurde dadurch zum Ersthelfer und Lebensretter. Kurz zuvor überschlug sich ein Pkw.

ÖAMTC-Mitarbeiter rettete Mann aus Kanalschacht

“Plötzlich stand eine Person neben mir, die einen verwirrten Eindruck machte und augenscheinlich unter schwerem Schock stand”, berichtete der Pannenfahrer. Der Mann gab an, dass sich noch eine weitere Person zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befunden habe. “Doch weder im Auto noch in der näheren Umgebung war jemand zu sehen”, so Blieberger. In einem Kanalschacht unmittelbar neben der Unfallstelle entdeckte er schließlich den gesuchten Mann.