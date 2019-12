Pkw-Überschlag in NÖ: Arm von Lenker unter Auto eingeklemmt

Samstagnachmittag hat sich ein Lenker mit seinem Pkw im Bezirk Baden überschlagen. Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus geflogen.

In Mayerling in der Gemeinde Alland (Bezirk Baden) hat sich ein Lenker am Samstagnachmittag mit seinem Pkw überschlagen. Der Wagen blieb in einer Wiese neben der Straße auf dem Dach liegen. Der Autofahrer wurde in dem Kfz eingeschlossen, der Arm des jungen Mannes wurde nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Baden vom Sonntag unter dem Renault Clio eingeklemmt.