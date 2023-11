Pkw überschlug sich auf der S5: Lenker aus Pkw geschnitten

Sonntagfrüh überschlug sich auf der S5 Richtung Wien ein Pkw. Das Unfallauto war derart demoliert, dass die Feuerwehr den verletzten Lenker aus dem Wrack schneiden musste.

Am 5. November in der Früh wurde die Feuerwehr Grafenwörth zur Bergung eines verunfallten Fahrzeuges auf die S5 Richtung Wien gerufen. Ein Pkw war auf Höhe Kirchberg/Wagram von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich in ein Sickerbecken hinein überschlagen.