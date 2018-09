Der Pkw stürzte in einen Wassergraben.

Der Pkw stürzte in einen Wassergraben. ©FF Grafenwörth

Pkw stürzt in NÖ in Wassergraben: Fahrer unverletzt

In der Nacht auf Sonntag kam ein Pkw-Fahrer in NÖ von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Wassergraben. Der Mann hatte Glück im Unglück, da er den Unfall unverletzt überstand.

Riesiges Glück hatte ein Pkw-Lenker in der Nacht auf den 9. September. Bei seiner Fahrt auf dem Begleitweg der S5 kam er aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und stürzte in den Wassergraben, wobei er jedoch vollkommen unverletzt blieb.