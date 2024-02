Pkw stand auf Südautobahn in Vollbrand

49 Mitglieder von zwei Feuerwehren waren im Einsatz. Der Brand wurde in kurzer Zeit gelöscht.

Die Freiwilligen Feuerwehren Laxenburg und Wiener Neudorf waren am Samstag um 4.07 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf die A2 alarmiert worden. Bereits am Weg dorthin erfuhr der Einsatzleiter von der Bezirksalarmzentrale, dass sich keine Menschen mehr im Fahrzeug befanden, den Insassen war es gelungen, dieses rechtzeitig zu verlassen. Der Pkw stand bei der Ankunft der Feuerwehr in Vollbrand. In kurzer Zeit wurde der Brand jedoch gelöscht, teilte die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg in einer vom Bezirksfeuerwehrkommando Mödling übermittelten Presseinformation mit.