Pkw mit über 190 km/h auf A22 in NÖ unterwegs

Ein Pkw ist am Sonntag zwei Mal auf der Donauufer Autobahn (A22) von einem Radar erfasst worden. Der Wagen mit deutschem Kennzeichen war laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich im Gemeindegebiet von Leobendorf (Bezirk Korneuburg) mit 191 bzw. 193 km/h statt der erlaubten 130 km/h unterwegs.

Probeführerscheinbesitzer in NÖ angehalten

Mit bis zu 202 km/h ist am Sonntagvormittag ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan auf der Südautobahn (A2) unterwegs gewesen. Er war einer Zivilstreife von der Semmering Schnellstraße (S6) kommend aufgefallen und wurde letztlich auf dem Parkplatz Wiener Neustadt angehalten. Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer Messstrecke von 500 Meter hatte 200 km/h betragen, berichtete die Polizei. Der junge Mann musste die Lenkerberechtigung abgeben. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen folgt.