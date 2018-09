Pkw-Lenkerin bei Verkehrsunfall in NÖ getötet

Am Montag kam es im Bezirk Wiener Neustadt zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine 25-Jährige verstarb.

Eine Pkw-Lenkerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in ihrem Heimatbezirk Wiener Neustadt ums Leben gekommen. Die 25-Jährige war laut Polizei gegen 6.45 Uhr auf der LB55 von Krumbach Richtung Kirchschlag in der Buckligen Welt in einer lang gezogenen Rechtskurve aus vorerst unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und seitlich mit dem Pkw eines 58-Jährigen zusammengestoßen.