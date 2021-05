Pkw-Lenker krachte in NÖ in Verkehrszeichen: Fußgängerin verletzt

Am Freitag baute ein Pkw-Lenker aus Wien im Bezirk Baden einen Verkehrsunfall, bei dem eine 31-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

In Unterwaltersdorf, einer Katastralgemeinde von Ebreichsdorf (Bezirk Baden), ist am Freitag ein 24-Jähriger mit seinem Pkw in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und auf einen Gehsteig aufgefahren.