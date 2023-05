Pkw-Lenker flüchtete nach Unfall in NÖ zu Fuß

Ein mit drei Männern besetztes Auto prallte Sonntagfrüh im Bezirk Baden gegen einen Baum, die Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Pkw-Lenker dürfte danach zu Fuß geflüchtet sein.

Drei Verletzte hat nach Feuerwehrangaben am Sonntag in den Morgenstunden ein Verkehrsunfall auf der B16 in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) gefordert. Angetroffen worden seien jedoch nur zwei Fahrzeuginsassen. Der Pkw-Lenker dürfte zu Fuß geflüchtet sein, berichtete die FF Ebreichsdorf.