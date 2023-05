Pkw landete in Bachbett: Lenkerin im Koma

Sonntagfrüh ereignete sich im steirischen Bezirk Voitsberg ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 78-Jährige landete mit ihrem Auto in einem Bachbett und zog sich dabei schwere Schädelverletzungen zu.

Eine 78-Jährige Autolenkerin kam Sonntagfrüh in Södingberg im Bezirk Voitsberg aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und landete mit dem Pkw in einem Bachbett. Sie wurde aufgrund ihrer schweren Schädelverletzungen noch an Ort und Stelle durch den Notarzt in künstlichen Tiefschlaf versetzt und ins Uniklinikum Graz geflogen, teilte das Rote Kreuz, Bezirksstelle Voitsberg-Köflach mit.