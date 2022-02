Pkw-Kollision mit Alkolenker in Bezirk Krems

Ein Mann - 55 Jahre alt und alkoholisiert - ist am Sonntag in Senftenberg (Bezirk Krems) beim Abbiegen an einer Kreuzung mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Fahrzeug eines 58-Jährigen kollidiert.

Der Ältere der beiden Lenker und dessen 57-jährige Ehefrau, die sich ebenfalls in dem Auto befunden hatte, wurden laut Polizei verletzt und in das Universitätsklinikum Krems gebracht. Dem Betrunkenen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Alkoholisierter im Bezirk Horn

Ebenfalls alkoholisiert unterwegs war am Sonntag ein 36-Jähriger in Sigmundsherberg (Bezirk Horn). Der Einheimische war mit seinem Pick-up in einer Rechtskurve geradeaus gefahren. Das Kfz durchstieß einen Eisenzaun und blieb in einem Garten stehen. Der verletzte Lenker wurde in das Landesklinikum Horn eingeliefert und der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.