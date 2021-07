Pkw-Kollision in NÖ fordert drei Verletzte

Am Donnerstag kam es zu einer Kollision zweier Pkw in Wiener Neustadt. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt.

Die Kollision zweier Pkw hat Donnerstagmittag in Wiener Neustadt drei Verletzte gefordert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der beiden Autos nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr umgeworfen. Der Wagen blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Ereignet hatte sich der Unfall an einer Kreuzung in unmittelbarer Nähe des Wasserturms, einem Wahrzeichen von Wiener Neustadt. Auch aufgrund der Lage waren rasch mehrere Ersthelfer an Ort und Stelle.