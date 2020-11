Pkw-Kollision in NÖ: 22-Jähriger getötet

Am Donnerstag kam es zu einer Pkw-Kollision in Niederösterreich. Dabei wurde ein 22-Jähriger getötet.

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einer Pkw-Kollision in Furth bei Göttweig (Bezirk Krems) ums Leben gekommen. Der Lenker war laut Polizei mit seinem Wagen frontal gegen das Auto einer 46-Jährigen geprallt. Während der Niederösterreicher noch an der Unfallstelle starb, wurde sein 15 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die 46-Jährige erlitt Blessuren und wurde ins Uniklinikum Krems gebracht.