Pkw-Kollision im Waldviertel: Mädchen (7) im Spital

Am Mittwoch wurde ein Pkw bei einer Karambolage in Groß Gerungs gegen eine Betonmauer geschleudert. Bei dem Unfall wurde eine Siebenjährige verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Groß Gerungs im Bezirk Zwettl ist am Mittwochnachmittag eine Siebenjährige verletzt worden. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich waren zwei Autos kollidiert, in denen sich neben den Lenkerinnen drei weitere Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren befunden hatten.