Pkw kollidierte mit Motorrad: Ein Verletzter

An einer Kreuzung der L11 ist Montagfrüh in Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) ein Pkw mit einem Motorrad kollidiert. Der 36-jährige Biker aus Wien-Floridsdorf erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde Polizeiangaben zufolge mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das UKH Meidling nach Wien geflogen.