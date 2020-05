Pkw kam von Straße ab: Zwei Verletzte bei Unfall in NÖ

Am Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall in NÖ, wo ein junger Mann und seine Mutter verletzt wurden. Der Pkw war von der Straße abgekommen, über eine Böschung in einen Graben geprallt und schließlich im Feld stehen geblieben.

Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Hollabrunn sind am Freitagnachmittag ein junger Mann und seine Mutter verletzt worden. Der 24-Jährige, der einen Pkw gelenkt hatte, wurde ins Landesklinikum Korneuburg gebracht. Die Beifahrerin wurde von "Christophorus 2" in das UKH Wien Meidling transportiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Pkw überfuhr Böschung, prallte gegen Graben und blieb in Feld stehen

Das Auto war von der L39 abgekommen. Der Wagen überfuhr laut Polizei eine etwa zwei Meter hohe Böschung, prallte gegen einen Graben und blieb letztlich in einem Feld stehen. Der 24-Jährige wurde von nachfolgenden Pkw-Lenkern aus dem Unfallfahrzeug gerettet. Die auf der Beifahrerseite eingeklemmte Frau wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit.