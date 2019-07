Pkw kam in NÖ von Straße ab: Fünf Jugendliche verletzt

Ein voll besetzter Pkw kam am Sonntag im Bezirk Neunkirchen von einer Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Insassen wurden verletzt, der Lenker hatte keinen Führerschein.

In Breitenau am Steinfelde (Bezirk Neunkirchen) ist am Sonntagnachmittag ein mit fünf jungen Menschen besetzter Pkw gegen einen Baum geprallt. Die Insassen im Alter von 16 bis 18 wurden verletzt ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.