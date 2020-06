Pkw ging nach Unfall auf A4 in Flammen auf: Insassen verletzt

Nach einem Auffahrunfall auf der A4, bei dem sechs Fahrzeuge beteiligt waren, stand ein Pkw in Vollbrand. Eine Person wurde schwer, eine weitere leicht verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Wien wurde am 19. Juni gegen 13.10 Uhr auf die Ostautobahn (A4) in Richtungsfahrbahn Zentrum kurz vor der Ausfahrt zur A23 alarmiert, wo sechs Fahrzeuge in einen Auffahrunfall involviert waren.