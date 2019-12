Pkw-Frontalzusammenstoß: Drei Verletzte in NÖ

Am Sonntag kam es auf der L161 im Bezirk Bruck a. d. Leitha zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Ein Pkw-Frontalzusammenstoß hat in Niederösterreich am Sonntag drei Verletzte gefordert. Der Wagen eines 22-Jährigen krachte auf der L161 in Gramatneusiedl (Bezirk Bruck a. d. Leitha) in das entgegenkommende Auto eines 49-Jährigen. Der ältere der Lenker erlitt laut Polizei schwere Blessuren. Er wurde wie seine 42 Jahre alte Mitfahrerin und der 22-Jährige in das Landesklinikum Mödling gebracht.