Pkw fing nach Crash mit Lkw in NÖ Feuer

Nach einer Kollision mit einem Lkw am Donnerstag in Tulln hat sich der Pkw einer 19-Jährigen überschlagen. Das Auto landete im Straßengraben und begann zu brennen.

Die Lenkerin konnte sich zunächst nicht befreien, andere Verkehrsteilnehmer versuchten ihr zu helfen. Schließlich konnte sich die junge Frau doch selbst in Sicherheit bringen.

Pkw begann nach Unfall zu brennen: 19-Jährige ins Spital gebracht

Kurz darauf stand der Wagen in Vollbrand, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Die 19-Jährige wurde ins Spital gebracht.