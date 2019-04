Pkw fing auf der Westautobahn (A1) Feuer

Am Samstag stand ein Pkw auf der A1 in Vollbrand. Das Fahrzeug fing plötzlich Feuer.

Auf der Westautobahn brannte am Samstagabend ein Pkw vollkommen aus. Ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger fuhr mit seinem Fahrzeug auf der A1 aus Richtung Salzburg kommend in Richtung Wien. In Straß im Attergau hielt er das Fahrzeug aufgrund eines Warnhinweises am Pannenstreifen an, berichtete die Polizei.