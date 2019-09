Pkw erfasst Mädchen (6) in NÖ

Eine Sechsjährige lief am Sonntag in Bezirk Bruck/Leitha über die Straße, ein Pkw-Lenker konnte eine Kollision trotz Notbremsung nicht verhindern.

Eine Sechsjährige ist am Sonntagabend in Götzendorf (Bezirk Bruck a.d. Leitha) von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Götzendorf/Wien. Die Sechsjährige wurde ins SMZ Ost in Wien transportiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung mit. Die an dem Unfall Beteiligten stammen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha.