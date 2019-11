Pkw erfasst 73-Jährigen im Bezirk Neunkirchen

Zwei Männer mussten am Dienstag nach einem schweren Unfall in Puchberg am Schneeberg ins Spital gebracht werden.

Ein Fußgänger ist am Dienstagabend in seinem Heimatbezirk Neunkirchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der 73-Jährige dürfte in Puchberg am Schneeberg plötzlich auf der Fahrbahn gestanden sein, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Schneebergbahn nach Unfall gesperrt

Der Pensionist wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der 57-jährige Pkw-Lenker wurde ebenfalls ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Gleise der Schneebergbahn. Die Strecke musste mehr als eine Stunde lang gesperrt werden.