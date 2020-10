Pkw-Einbruch in der Wiener Innenstadt: 20-Jähriger im Fahrzeug erwischt

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht auf Dienstag im Bereich der Dominikanerbastei einen jungen Mann, der sich in verdächtiger Weise an einem geparkten Pkw zu schaffen machte.

Der Zeuge alarmierte kurz nach 01:15 am Dienstagmorgen die Polizei, da er den Mann beim Einbruch in das Fahrzeug beobachtet hatte.

Festnahme nach Pkw-Einbruch