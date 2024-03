PKW-Einbrecher in Wiener Innenstadt geschnappt

Im Rahmen einer gezielten Aktion zur Bekämpfung von Delikten im Straßenverkehr wurden Ermittler auf zwei Personen aufmerksam, die sich auffällig bei parkenden Autos verhielten und scheinbar die Innenräume der Fahrzeuge ausspionierten.

In der Innenstadt beobachteten die Ermittler, wie die Verdächtigen in ein Auto einbrachen und konnten sie direkt am Tatort festnehmen.