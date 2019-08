Pkw-Einbrecher-Duo auf frischer Tat im Burgenland ertappt

Die Polizei konnte ein Duo ausforschen, das insgesamt 16 Pkw-Einbrüche im Bezirk Neusiedl begangen haben soll. Beim Schaden handelt es sich um eine mittlere fünfstellige Summe.

Zwei Autoeinbrecher, die Ende April auf der Flucht vor der Polizei mit ihrem Wagen im Burgenland gegen einen Baum gekracht sind, sollen insgesamt 16 Pkw-Einbrüche im Bezirk Neusiedl am See verübt und dabei einen Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich verursacht haben. Das ergaben die mittlerweile abgeschlossenen Ermittlungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.