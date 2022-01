Pkw brannte auf Südautobahn

"Wie wichtig ein Handfeuerlöscher im eigenen Pkw wäre, hat heute ein Fahrzeugbrand auf der Südautobahn gezeigt," berichtet die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt in einer Presseaussendung.

Ein Fahrer bemerkte demnach bei der Fahrt eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Die gute Nachricht: Ersthelfern gelang es, den Brand mit Handfeuerlöschern so lange im Griff zu behalten, bis die Feuerwehr vor Ort war. Sie löschte das Feuer und schaffte das Fahrzeug von der Autobahn. "Ohne das Eingreifen der Ersthelfer wäre das Fahrzeug bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Sicherheit in Vollbrand gestanden", heißt es in der Aussendung.