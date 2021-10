Pkw bei Kollision in Wr. Neustadt auf die Seite geschleudert

Am Dienstag krachte es in Wiener Neustadt bei der Ausfahrt zu einem Supermarkt. Zwei Pkw kollidierten, durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug auf die Seite geschleudert.

Bei der Ausfahrt zu einem Supermarkt in der Marktgasse in Wiener Neustadt kam es am 5. Oktober gegen 11.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls kippte ein Pkw auf die Seite und kam so zum Liegen.