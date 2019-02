PK in Wien: Österreicher setzen vermehrt auf unwirksamere Verhütungsmethoden

Der am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellte dritte "Gynmed-Report" zeigt, dass es einen Rückgang bei hochwirksamen Empfängnisverhütungsmitteln gibt. Im Vormarsch hingegen sind weniger wirksame Methoden wie etwa Kondome. Außerdem sind die Österreicher zunehmend skeptisch gegenüber hormonellen Mitteln.

Seit 2012 sank die Verwendung aller hormoneller Verhütungsmittel zusammen – also beispielsweise Pille oder Hormonpflaster – von 60 auf 44 Prozent. Für sechs von zehn Frauen ist Hormonfreiheit “wichtig bis sehr wichtig”, zeigte die repräsentative Studie des Meinungsforschungsinstituts Intergral unter 881 Frauen sowie 901 Männern im Alter von 16 bis 49 Jahren. Pille, Hormonpflaster, -spritze oder auch -ring zählen allerdings derzeit zu den effektivsten Möglichkeiten. Viele Frauen möchten verhüten, ohne in die “natürlichen” Abläufe im Körper einzugreifen, erläuterte Psychologin Elisabeth Parzer. Mit Ausnahme von hochwirksamen Methoden wie Kupferspirale und Sterilisation basieren aber die effektivsten Methoden auf dem Hormon-Prinzip. Allerdings herrsche auch hier viel Irrglaube: Mehr als die Hälfte von jenen, die Pille, Pflaster oder Ring anwenden, machen jeden Monat eine siebentägige Pause, wodurch eine Blutung ausgelöst wird – künstlich, nicht natürlich, was nur wenigen bewusst ist. 69 Prozent begründet dies mit der falschen Vorstellung, dass dies besser für den Körper sei. Laut den Experten ist diese Pause allerdings nicht notwendig.