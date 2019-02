Pizzera & Jaus: Ticketverkauf für "wer nicht fühlen will, muss hören" startet

Pizzera & Jaus sind aus der österreichischen Musik-Szene nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem Programm füllten sie die größten Konzerthallen in ganz Österreich. Heute startet der Verkauf für ihre neue Tour "wer nicht fühlen will, muss hören".

Nach dem Erfolg von “unerhört solide”, starten die beiden talentierten Österreicher Paul Pizzera und Otto Jaus nun ihr nächstes Programm. Die Tour “Wer nicht hören will, muss fühlen” beginnt im Oktober 2019. Es gibt Termine in Klagenfurt, Freistadt, Fürstenfeld, uvm. Am 1. April 2020 wird das Duo in der Wiener Stadthalle auftreten. Der Ticketverkauf hat bereits gestartet.