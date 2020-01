Pistengaudi in den Semesterferien am Stuhleck

Wenn in Wien demnächst die Semesterferien starten, stehen die Pisten am Stuhleck für Groß und Klein bereit.

Viele Attraktionen und kurze Anfahrt zum Skigebiet Stuhleck

"Mein Tipp: Kaufen Sie die Skikarte online, um sich etwaige Wartezeiten an der Kassa zu ersparen. Wer schon in der Früh auf die Piste kommt, kann als erster seine Spuren in die frisch präparierten Abfahrten ziehen und den Skitag besonders gut ausnützen.", so Fabrice Girardoni, Geschäftsführer der Bergbahnen Stuhleck.