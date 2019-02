Pinker Flashmob gegen Brustkrebs am Wiener Stephansplatz

Am Freitag wurde vor dem Wiener Stephansdom für die Brustgesundheit demonstriert - mit pinken Regenschirmen und einer Tanz-Choreographie zum Song "Happy".

“Wir haben heute ein weithin sichtbares Zeichen für Brustgesundheit gesetzt”, betont Mona Knotek-Roggenbauer, Präsidentin von Europa Donna, stolz im Hinblick auf den gut besuchten Pink Flashmob, der am 15. Februar am Wiener Stephansplatz stattfand. An die hundert Frauen waren gekommen, um mit pinken Schirmen zum Song “Happy” zu tanzen – choreografiert von Sabine Spitz, Vizepräsidentin von Europa Donna. Alles unter dem Motto “Breast Health Dancing”.

Vorsorge gegen Brustkrebs Dem fröhlichen Event lag natürlich ein tieferer Sinn zugrunde: “Wir wollen Frauen an ihre eigene Brustgesundheit erinnern und sie dazu bewegen, Vorsorgeprogramme in Anspruch zu nehmen. Zudem möchten wir den Solidaritätsgedanken mit an Brustkrebs erkrankten Menschen zum Ausdruck bringen und diesen im Rahmen unseres Netzwerkes weiterhelfen”, fasst Knotek-Roggenbauer die wichtige Botschaft des Events zusammen.