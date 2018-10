Pink kommt nach Wien: Vorverkauf ab Freitag

Pink tritt am 24. Juli in Wien auf. Der Popstar kommt im Rahmen der “Beautiful Trauma”-Welttournee ins Ernst-Happel-Stadion, gab der Veranstalter Barracuda Music am Dienstag bekannt. Es ist der erste Auftritt von Pink seit 2013 in Österreich. Als Gäste werden Vance Joy und KidCutUp die Stimmung anheizen.”Beautiful Trauma” heißt das siebente Studioalbum der Sängerin. Es schoss im Oktober vergangenen Jahres in der Woche der Veröffentlichung in elf Ländern an die Spitze der Charts – auch in Österreich. Seit März 2018 ist Pink mit dem Album auf Tournee. Der Vorverkauf für den Wien-Termin 2019 startet am Freitag (19. Oktober) um 10.00 Uhr.

(APA/Red)