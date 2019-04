Pilz: "Kickl ist die größte Gefahr für Europa"

Peter Pilz und Herbert Kickl werden wohl keine beste Freunde mehr: Das Match zwischen den beiden Politikern ist am Montag vor Gericht weitergegangen.

Der gerichtliche Match zwischen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und dem JETZT-Abgeordneten Peter Pilz ist am Montag in die nächste Runde gegangen. Am Handelsgericht Wien wurde wieder die Unterlassungs- und Widerrufsklage Kickls gegen die Partei JETZT wegen des Vorwurfs, er sei im Zusammenhang mit der BVT-Affäre eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, wieder verhandelt. Als Zeuge geladen war BVT-Chef Peter Gridling.