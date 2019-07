Pilotprojekt: Wiener Ärzte dürfen ab jetzt auch telefonisch beraten

Rund um die Telemedizin wurde ein erstes Pilotprojekt gestartet. Wiener Ärzte dürfen nun in den Bereichen Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendheilkunde sowie Gynäkologie auch übers Telefon beraten

In Wien ist ein erstes Pilotprojekt zur Telemedizin angelaufen - auf das sich die Wiener Gebietskrankenkasse, die Stadt sowie die Ärztekammer bei den Honorarverhandlungen im Vorjahr geeinigt haben. Ärzte dürfen seit Anfang Juli auch telefonisch beraten und diese Leistung auch verrechnen. Der Testlauf ist bis Ende 2020 angesetzt, hieß es in einer Aussendung der WGKK.

Telemedizin: Allgemienmedizin, Kinder- und Jugendheilkunde und Gynäkologie

Einbezogen sind die Fächer Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendheilkunde sowie Gynäkologie. Allerdings gibt es dafür einige Voraussetzungen: So muss die Person den betreffenden Medizinern bekannt sein. Telefonische Auskunft erhalten also nur Menschen, die bereits Patienten in der Ordination sind.