Pilotprojekt E-Impfpass soll ab Herbst Impfberatung in Apotheken erleichtern

Zukunftsmusik: Der elektronische Impfpass wird ab Herbst in einem Pilotprojekt in Wien, Niederösterreich und der Steiermark getestet. Nach einem Jahr soll er österreichweit eingeführt werden.

Die Österreichische Apothekerkammer begrüßt den e-Impfpass. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer sieht im E-Impfpass einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des heimischen Gesundheitswesens.

Elektronischer Impfpass: Überblick über Impfstatus behalten

Impfberatung gehört zu den wichtigsten Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker in Österreich. Rasch und immer in der Nähe kann sich jede und jeder in Apotheken nach einem Impfpass-Check über notwendige Auffrischungen, empfohlene Impfungen und gesundheitliche Voraussetzungen informieren.