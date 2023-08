Pilotenstreik bei Lufthansa nach Einigung vom Tisch

Die Piloten stimmen für ein Tarifangebot der Lufthansa. Die Gefahr eines Pilotenstreiks bei dem Konzern ist gebannt.

Mit einer Mehrheit hätten 65,5 Prozent der Mitglieder der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) das Mandat für einen Tarifabschluss erteilt, so der VC-Tarifvorstand Marcel Gröls am Donnerstag auf LinkedIn. Die Beteiligung an der Abstimmung sei bei 95 Prozent gelegen.