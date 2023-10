Pilger-Hospiz evakuiert Mitarbeiter aus Israel

Das Österreichische Pilger-Hospiz zur Heiligen Familie in Jerusalem hat am Mittwochabend damit begonnen, seine Freiwilligen evakuieren zu lassen. Laut dem Rektor des Österreichischen Hospizes, Markus Bugnyar, sind bereits acht von zehn Freiwilligen in Larnaca angekommen und warten auf ihren Flug nach Wien am Nachmittag. Dies wurde auf Nachfrage von Kathpress bestätigt. Die Ausreise der Freiwilligen erfolgt auf freiwilliger Basis, während sich zwei Volontäre dazu entschieden haben, zu bleiben.

Auch Bugnyar selbst bleibt laut eigenen Angaben in Jerusalem: "Mein Platz ist mehr denn je hier und nirgendwo anders. Gerade die letzten Tage haben mir gezeigt, wie sehr mein Herz an diesem Land und seinen Menschen hängt", so der Rektor wörtlich.

Pilger-Hospiz aus Österreich evakuiert Mitarbeiter aus Israel

Die aktuelle Lage beschrieb der Hospiz-Rektor als ruhig, "auch weil viele Palästinenser aus der Westbank die Stadt nicht mehr erreichen". Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern warte Bugnyar nun ab, ob die von der israelischen Politik angekündigte Bodenoffensive kommt und "was die Reaktionen der Hisbollah im Norden, der Palästinenser in der Westbank und jene der Araber in israelischen Städten sein wird". Nachsatz: "Und freilich auch hier in Jerusalem."

Katholische Einrichtung für vErbindung zu Christen im Nahen Osten

Zuvor kündigte auch der Deutsche Verein vom Heiligen Lande, eine katholische Einrichtung für Verbindungen zu Christen im Nahen Osten, an, seine Volontäre aus Israel zurückzuholen. Laut der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) soll es sich dabei um freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen 18 und 76 Jahren handeln.

Ältestes nationales Pilgerhaus im Heiligen Land

Das "Österreichische Pilgerhospiz zur Heiligen Familie in Jerusalem" - so seit 1. Juli 2018 die volle Bezeichnung der Einrichtung - ist das Pilgerhaus der katholischen Kirche Österreichs in der Jerusalemer Altstadt direkt an der Via Dolorosa. Es ist zugleich das älteste nationale Pilgerhaus im Heiligen Land und wird jährlich von rund 80.000 Österreichern und Gläubigen aus aller Welt besucht.

Das Hospiz übernimmt mit 26 Angestellten auch soziale Verantwortung. Es führt die Pfarre "Zur Heiligen Familie" in Gaza-Stadt, ist seit den 1990er-Jahren Einsatzort für österreichische Friedensdiener und organisiert in seiner Akademie Vorträge, Konzerte und Ausstellungen.