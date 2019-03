Pilates-Tag in Österreich: Gratis Pilates-Stunden in Wien

Anlässlich des internationalen Pilates Tages am Samstag, 4. Mai 2019 bietet der Pilates Verband Austria gemeinsam mit seinen Mitgliedern Gratis-Stunden in ganz Österreich an. Auch Wien ist mit dabei.

Unter dem Motto “Pilates – Körper und Geist im Einklang” wird ein werden kostenlose Pilates Schnupperstunden und Vorträge rund um die Trainingsmethode angeboten und zum Mitmachen eingeladen. Ein Highlight sind jedes Jahr die kostenlosen Open Air Stunden und die Schnupperstunden mit den von Joseph Pilates entwickelten Geräten, die dazu einladen, die Trainingsmethode kennen und spüren zu lernen.

Kostenlose Schnupperstunden in ganz Österreich Mit Open Air Trainings, Pilates Schnupperstunden und Vorträgen in mehreren Studios in ganz Österreich wird der internationale Pilates Tag gefeiert. “Beim jährlich stattfindenden Pilates Tag in Österreich bieten die zertifizierten Mitglieder Pilates Schnupperstunden für das Training auf der Matte und den Geräten an. Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein, die Übungen auszuprobieren und ihren Effekt zu spüren”, so der Präsident des Pilates Verbandes Austria, Norbert Plass.

Gratis Pilates in Wien Auch in Wien bieten mehrere Pilates-Studios kostenlose Schnupperstunden an. Eine Auflistung der Angeboten findet sich hier (Liste wird laufend aktualisiert):

Barbara Mayr´s Pilates Akademie

1010 Wien, Jordangasse 7/3a

10:00 bis 12:00 Uhr, 3 Einheiten zu je 30 Minuten mit maximal 10 Teilnehmer

Pilates-Studio Rosen

1020 Wien, Walcherstraße 13