Picknick im Himmelbett und Cocktails am Pool: Das Sommerprogramm der Therme Wien

Der Sommer lässt zwar noch auf sich warten, doch die Therme Wien startet am 1. Juni ihre Sommerangebote. Günstiger Eintritt, längere Öffnungszeiten und zahlreiche Highlights warten auf die Besucher.

Die Therme Wien bietet neben einem tollen Angebot für Wasserratten auch einen weitläufigen Außenbereich mit Pflanzen, Farben und Düften. Bequeme Liegen und Sonnenschirme schaffen nun auch noch mehr Platz für Erholung im Freien. Zum zusätzlichen Genuss gibt es auch Cocktails am Pool und ein angenehm temperiertes Sportbecken. Von 1. Juni bis 31. August 2019 erwartet die Gäste ein vielfältiges Sommerprogramm. Mit der direkten Anbindung an die U-Bahnlinie U1 ist die Anreise in die Therme Wien außerdem schnell, staufrei und komfortabel.

Am 24. Mai 2019 zwischen 12 und 17 Uhr findet im Foyer der Therme Wien ein Jungpflanzenmarkt statt. Die Gäste können dort eine vielfältige Auswahl an Blüten-, Stauden- und Kräuterpflanzen für den eigenen Garten und/oder Balkon kaufen.

Therme Wien: Die Sommer-Events im Überblick

1.7. bis 1.9. – Barbecue an der Sommerbar, jeden Sa. und So. bei Schönwetter

5.7., 12:00-17:00 Uhr – Weinverkostung an der Sommerbar

27.7., bis 23:00 Uhr – SommerNacht der Therme Wien

26. bis 28.7. – Virtual Reality Schnorcheln – fantastische Meereswelten in der Therme Wien