Physik-Studenten witzelten in Chatgruppe über Holocaust: Anzeige

Die Uni Wien und die ÖH erstatteten Anzeige, nachdem sich Studenten der Physik-Fakultät in einem Chat über den Holocaust, Vergewaltigung und behinderte Menschen amüsiert haben.

Chatgruppe mit Judenwitzen: Uni Wien und ÖH erstatten Anzeige

"Eine Universität darf kein Vernetzungsort von Rassist_innen, Sexist_innen und Faschist_innen werden", betont Zissi Fritsche (Grüne und Alternative StudentInnen/GRAS) am Montag in einer Aussendung. An der Uni Wien ortet sie ein "strukturelles Problem" und fordert von dieser Maßnahmen, um die Verbreitung solcher Ideologien künftig zu verhindern.

So sollten etwa Lehrende vor den Vorlesungen betonen, dass die Uni ein diskriminierungsfreier Raum ist, so Fritsche zur APA. In der ÖH Uni Wien fühlt man sich an den Skandal rund um Funktionäre der VP-nahen AktionsGemeinschaft (AG) am Juridicum vor zwei Jahren erinnert, wo in geheimen Chatgruppen antisemitische und menschenverachtende Witze ausgetauscht worden waren. Die Staatsanwaltschaft hat damals schlussendlich auf eine Anklage verzichtet.