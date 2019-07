Philippe Lakos verlängert bei den Vienna Capitals

Urgestein Philippe Lakos hängt bei den Vienna Capitals noch eine Saison dran. Der 38-Jährige hat für den Vizemeister bereits 785 Spiele absolviert.

Die Vienna Capitals haben den Vertrag mit Urgestein Philippe Lakos verlängert. Das gab der Club der Erste Bank Eishockey Liga am Freitag bekannt. Damit geht der 38-jährige Verteidiger in seine 17. Saison bei den "Caps". Er hat beim aktuellen Vizemeister bisher 785 Spiele absolviert.

"Bereit sein, wenn ich gebraucht werde"

Im Vorjahr war der beinharte Verteidiger zwischenzeitlich abgemeldet worden, in der Finalserie gegen den späteren Meister KAC aber wieder zum Einsatz gekommen. "Ich sehe meine Rolle im Team wie in den letzten Jahren: einfach immer bereit sein, wenn ich gebraucht werde", wurde Lakos in einer Clubaussendung zitiert.