Phil Collins in Wien: 14 Trucks bringen Bühne ins Happel-Stadion

Am Sonntag gastiert Phil Collins im Rahmen seiner Europa-Tournee live im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Die Aufbauarbeiten für die Show laufen auf Hochtouren.

Am morgigen Sonntag startet Phil Collins im Wiener Ernst Happel Stadion seine “Still Not Dead Yet”-Europa-Tournee. Für die Show auf der 50 mal 20 Meter große Bühne rollen insgesamt 14 Trucks für den Bühnenaufbau an, weitere 25 Lastwagen bringen zusätzliches Material, das im Stadion benötigt wird. Die Crew umfasst 70 Personen.