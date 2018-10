Pflegeregress: Vermögenszugriff "jedenfalls unzulässig"

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am Donnerstag einen Beschluss getroffen. Der Zugriff auf das Vermögen von Patienten in stationären Pflegeeinrichtungen ist "jedenfalls unzulässig".

Zuvor hatte es in einigen Bundesländern mangels Ausführungsregeln des Bundes Zweifel daran gegeben. Anlassfall war eine Beschwerde eines Mannes, die letztlich abgelehnt wurde. Gleichzeitig trafen die Verfassungsrichter aber eine für alle Bundesländer geltende generelle Klarstellung, wie das Verbot des Pflegeregresses im Zusammenhang mit offenen Forderungen aus einer älteren Regressentscheidung anzuwenden ist.

Der VfGH im Wortlaut: “Dessen ungeachtet ist gemäß § 330a ASVG ein Zugriff auf das Vermögen von in stationären Pflegeeinrichtungen aufgenommenen Personen, deren Angehörigen, Erben/Erbinnen und Geschenknehmer/inne/n im Rahmen der Sozialhilfe zur Abdeckung der Pflegekosten – selbst bei Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung, die vor 1. Jänner 2018 ergangen ist – jedenfalls unzulässig.”

“Das der Beschwerde zugrunde liegende Urteil aus Salzburg ist leider nicht öffentlich. Die Folgewirkungen lassen sich nicht in wenigen Stunden beurteilen”, hieß es dazu aus dem Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ). In einer schriftlichen Stellungnahme bekräftigte Hacker seine Kritik, dass es Urteile unterschiedlichster Gerichte brauche, um Rechtssicherheit zu erlangen. “Welch eine Verschwendung von Ressourcen, wenn sich zu dieser Thematik der Verfassungsgerichtshof, der Verwaltungsgerichtshof, der Oberste Gerichtshof und andere Instanzen mit Einzelfällen beschäftigen müssen.”

ÖVP-Landesparteichef Gernot Blümel hielt der rot-grünen Wiener Regierung in einer Aussendung hingegen vor, sich “scheinbar absichtlich quer” zu stellen, so dass die Gemeinde nach wie vor in tausenden Fällen im Grundbuch stehe – obwohl zu Jahresbeginn der Pflegeregress abgeschafft wurde. Er forderte die Stadtregierung zum Handeln auf.