Pflegeregress: Länder fordern mehr Geld vom Bund

Nach der Abschaffung des Pflegeregresses 2018 sind viele Bundesländer weiterhin unzufrieden. Sie fordern mehr Geld vom Bund.

Abrechnungen: Wiener Finanzstadtrat zeigt sich verägert

Der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) zeigte sich über die Abrechnung des Finanzministeriums verärgert. Konkret hat Wien beim Bund Abgeltungen in Höhe von 56 Millionen Euro angemeldet, in der Abrechnung für 2018 aber nur 40 Millionen erhalten, hieß es aus dem Büro des Stadtrats auf APA-Nachfrage. Es handelt sich vor allem um Abrechnungen für alternative Pflegeformen wie Betreutes Wohnen, die vom Bund nicht anerkannt worden seien: "Obwohl eine höchstgerichtliche Entscheidung dies eindeutig vorsieht", ärgerte sich Hanke in einem Statement. Für den Stadtrat ist es "unverständlich, dass das Finanzministerium die von Wien eingemeldeten tatsächlichen Kosten nicht wie vereinbart zur Gänze abgilt". Vom Bund werde daher gefordert, dass alle tatsächlichen Kosten ersetzt werden.

Wien, Kärnten, Steiermark und OÖ kritisieren zu geringe Kompensation für das Pflegeregress-Aus

Kärnten hat für 2018 17,3 Millionen Euro an Kompensation für den abgeschafften Pflegeregress vom Bund erhalten. Für 2019 und 2020 bekommt das Land je 17,6 Millionen Euro. Zufrieden mit der Höhe der Zahlungen ist Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner (SPÖ) absolut nicht. Der Bund müsse nicht nur für den Einnahmenentfall aufkommen, sondern auch die Kosten des steigenden Bedarfs decken. "Es besteht dringender Handlungsbedarf seitens des Bundes", meinte Prettner in einer schriftlichen Stellungnahme. Das Ende des Pflegeregresses habe eine erhöhte Inanspruchnahme von Pflegeheimen zur Folge. Dazu komme die demografische Entwicklung.

Zustimmung in Tirol und Vorarlberg

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zeigte sich dagegen zufrieden mit dem Ergebnis in Sachen Pflegeregress. Es sei "sehr erfreulich", dass man die tatsächliche Abgeltung der Kosten durch den Bund habe erreichen können. Es würden nun die notwendigen Beschlüsse in die Wege geleitet, damit der aliquote Anteil der Gemeinden für das Jahr 2018 in der Höhe von rund 14 Millionen Euro noch im heurigen Dezember überwiesen werden kann. Kritisiert hatte Platter zuvor allerdings die Deckelung der Pflegeregress-Ausgleichszahlungen an die Länder für 2019 und 2020 mit je 300 Millionen Euro.