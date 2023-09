Pflegepatient in St. Pölten angeblich missbraucht: Prozess

Am Dienstag hat sich ein 36-Jähriger am Landesgericht St. Pölten verantworten müssen, weil er einen bettlägerigen Patienten als dessen 24-Stunden-Pfleger angeblich sexuell missbraucht haben soll

St. Pölten: Pfleger bekannte sich nicht schuldig

Am 22. Oktober des Vorjahres war der Ungar, der in seinem Heimatland eine zwei Monate dauernde Ausbildung zum Altenpfleger absolviert hatte, die dritte Woche bei dem Pflegling in St. Pölten. Vermittelt worden war der 36-Jährige von einer Agentur, es war sein erster regulärer Pflegejob.